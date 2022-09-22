- 22 Eyl 2022 - 13:45 G: 22 Eyl 2022 - 14:29

Miss Turkey Güzeli Eleştirilerin Hedefi Oldu! Kraliçe Olsa Bile Kimseyi Mutlu Edemedi... Demet Akalın’dan Gelen Tepki Twitter’da Gündem Oldu! Olaylar Bitmek Bilmedi...

Türkiye’nin en güzel kızını seçmek için her yıl düzenlenen güzellik yarışması Miss Turkey’de birinci seçilen güzellik kraliçesi Nursena Say eleştirilerin hedefi oldu. Kraliçe olsa bile olsa kimseyi mutlu edemeyen Say’a Demet Akalın’dan da gelen tepki Twitter’da gündem oldu. Olaylar bitmek bilmedi. İşte detaylar!

Her yıl düzenlenen ve güzellik kraliçesinin seçildiği yarışma olan Miss Turkey’de bu yıl güzellik tacı 24 yaşındaki Mimar Nursena Say kazandı. 20 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen güzellik yarışmasında güzellik kraliçesi seçilen Say’ın mimar olduğu biliniyordu. Twitter’da kısa sürede gündem olan kraliçesi ile alakalı dikkat çeken tüm detayları sizin için derledik.

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22 Eyl 2022 - 13:45 Ankara- Yaşam

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