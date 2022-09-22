Miss Turkey Güzeli Eleştirilerin Hedefi Oldu! Kraliçe Olsa Bile Kimseyi Mutlu Edemedi... Demet Akalın’dan Gelen Tepki Twitter’da Gündem Oldu! Olaylar Bitmek Bilmedi...
Türkiye’nin en güzel kızını seçmek için her yıl düzenlenen güzellik yarışması Miss Turkey’de birinci seçilen güzellik kraliçesi Nursena Say eleştirilerin hedefi oldu. Kraliçe olsa bile olsa kimseyi mutlu edemeyen Say’a Demet Akalın’dan da gelen tepki Twitter’da gündem oldu. Olaylar bitmek bilmedi. İşte detaylar!
Her yıl düzenlenen ve güzellik kraliçesinin seçildiği yarışma olan Miss Turkey’de bu yıl güzellik tacı 24 yaşındaki Mimar Nursena Say kazandı. 20 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen güzellik yarışmasında güzellik kraliçesi seçilen Say’ın mimar olduğu biliniyordu. Twitter’da kısa sürede gündem olan kraliçesi ile alakalı dikkat çeken tüm detayları sizin için derledik.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.