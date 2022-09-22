Duy Beni Dizisinin Leyla’sı Minicik Eteğiyle Baş Döndürdü! Görenler Yorum Yapmadan Duramadı; Nefesleri Kökten Kesti! “Yandı Buralar!”
Genç yaşına rağmen ekranların aranan isimleri arasına hızla giren ünlü oyuncu Helin Kandemir, şimdilerde rol aldığı Duy Beni isimli Star TV dizisiyle gündemlerden düşmez oldu. Duy Beni isimli dizide canlandırdığı Leyla karakteriyle bir hayli beğenilen Helin Kandemir, yeni karakterindeki performansı ile seyircisinden tam not almayı bir kez daha başardı. İşte detaylar...
Genç yaşına rağmen ekranların aranan isimleri arasına hızla giren ünlü oyuncu Helin Kandemir, şimdilerde rol aldığı Duy Beni isimli Star TV dizisiyle gündemlerden düşmez oldu. Duy Beni isimli dizide canlandırdığı Leyla karakteriyle bir hayli beğenilen Helin Kandemir, yeni karakterindeki performansı ile seyircisinden tam not almayı bir kez daha başardı. Öte yandan geçtiğimiz gün bir sosyal medya paylaşımı yapan Helin Kandemir, bu kez paylaşımı ile tam not aldı! Peki, Helin Kandemir ne paylaştı? Helin Kandemir nasıl bir paylaşım yaptı? Helin Kandemir’in fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
22 Eyl 2022 - 14:32 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.