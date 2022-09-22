Duy Beni Dizisinin Leyla’sı Minicik Eteğiyle Baş Döndürdü! Görenler Yorum Yapmadan Duramadı; Nefesleri Kökten Kesti! “Yandı Buralar!”

Genç yaşına rağmen ekranların aranan isimleri arasına hızla giren ünlü oyuncu Helin Kandemir, şimdilerde rol aldığı Duy Beni isimli Star TV dizisiyle gündemlerden düşmez oldu. Duy Beni isimli dizide canlandırdığı Leyla karakteriyle bir hayli beğenilen Helin Kandemir, yeni karakterindeki performansı ile seyircisinden tam not almayı bir kez daha başardı. Öte yandan geçtiğimiz gün bir sosyal medya paylaşımı yapan Helin Kandemir, bu kez paylaşımı ile tam not aldı! Peki, Helin Kandemir ne paylaştı? Helin Kandemir nasıl bir paylaşım yaptı? Helin Kandemir’in fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…