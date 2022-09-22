Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ceylan’ı Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Görenler Hayatlarının Şokunu Yaşadı! “Ne Olmuş Sana!”
Performansı ile ekranların usa isimlerinden biri haline dönüşmüş olan ünlü oyuncu Sanem Çelik, en son ATV ekranlarının iddialı yapımı olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile seyirci karşısına çıkmıştı. O günden beri ekranlardan uzak olan Sanem Çelik, geçtiğimiz gün objektiflere meslektaşlarıyla takıldı. İşte detaylar...
Performansı ile ekranların usa isimlerinden biri haline dönüşmüş olan ünlü oyuncu Sanem Çelik, en son ATV ekranlarının iddialı yapımı olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile seyirci karşısına çıkmıştı. O günden beri ekranlardan uzak olan Sanem Çelik, geçtiğimiz gün objektiflere meslektaşlarıyla takıldı. Sanem Çelik’in değişimi ise, o görüntüler sonrası bir hayli gündem oldu! Peki, Sanem Çelik şimdi ne yapıyor? Sanem Çelik son hali nasıl? Sanem Çelik nasıl değişmiş? İşte, detaylar…
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22 Eyl 2022 - 14:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.