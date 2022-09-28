- 28 Eyl 2022 - 18:49 G: 28 Eyl 2022 - 19:15

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’ı Bir Gram Umursamadı! Twitter Ayağa Kalktı; Aşkları Büyük Sallantıda… Evlenecekleri Konuşuluyordu Ama Hazin Son Yakın!

Güzel oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı yıla damga vuran aşklardan birisi oldu ve hem sosyal medya hem de magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen galanın ardından ikili arasında bir sıkıntı yaşandı. Pınar Deniz’in dansları ikiliyi birbirine düşürdü. Şimdi ise Deniz, göndermelere ve ödüllere doyamıyor. Kaan Yıldırım’dan gelen uyarıların bir kulağından girip diğerinden çıktığını gösteren oyuncu sosyal medyayı karıştırdı.

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla herkesin gönlünde en güzel yere konumlanan Pınar Deniz, şimdilerde içerisinde rol aldığı Yargı projesiyle de adından sıkça söz ettirmişti. Sonrasında adı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına adı karışmıştı. Sonrasında el ele kameralar karşısına çıkan ikili ortalığı karıştıracak bir haberle yeniden gündem oldu.

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28 Eyl 2022 - 18:49 Ankara- Yaşam

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