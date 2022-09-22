Demet Özdemir’in Giydiği Dantelli Gecelik Yürek Hoplattı! Oğuzhan Koç Aklını Kaybedecek... Olanlar Karşısında Herkesin Dili Tutuldu! Bu Paranın Kaynağı Nereden Geliyor Demet?

Kısa bir süre önce dünya evine girip bir ömür mutluluğa “Evet!” diyen güzel ve başarılı oyuncu Demet Özdemir kısa sürede ülke gündemine oturan isimlerden birisi olmuştu. Hem düğünde giydiği üç farklı gelinlikle dikkat çeken Özdemir, hem de kalın tabanlı ayakkabılarıyla dalga konusu olan damat Oğuzhan Koç’un arasında gecelik krizi boy gösterecek gibi. Peki, bu yaşananlar sosyal medyaya nasıl yansıdı?

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