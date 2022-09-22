Demet Özdemir’in Giydiği Dantelli Gecelik Yürek Hoplattı! Oğuzhan Koç Aklını Kaybedecek... Olanlar Karşısında Herkesin Dili Tutuldu! Bu Paranın Kaynağı Nereden Geliyor Demet?
Çiçeği burnunda gelin, başarılı oyuncu Demet Özdemir’in giydiği dantelli gecelik yürek hoplattı. Eşi Oğuzhan Koç’un aklını kaybedeceği o görsel karşısında herkesin dili tutuldu. Paranın kaynağının nereden geldiğini anlayamayan kullanıcılar yorumlarını da arka arkaya yaptı. Merak edilen tüm detayları sizin için derledik.
Kısa bir süre önce dünya evine girip bir ömür mutluluğa “Evet!” diyen güzel ve başarılı oyuncu Demet Özdemir kısa sürede ülke gündemine oturan isimlerden birisi olmuştu. Hem düğünde giydiği üç farklı gelinlikle dikkat çeken Özdemir, hem de kalın tabanlı ayakkabılarıyla dalga konusu olan damat Oğuzhan Koç’un arasında gecelik krizi boy gösterecek gibi. Peki, bu yaşananlar sosyal medyaya nasıl yansıdı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.