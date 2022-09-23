Her burcun insanı duygularının peşinden sonuna kadar gitme gücünü kendinde bulamıyor. Tam aksine sahip olduğu özellikler nedeniyle bazı burcun insanları o gücü kendinde asla ama asla keşfedemiyor. Mantığının sesini çok sık duymasına rağmen tam anlamıyla mantığını da dinleyemeyen bu burçlar, iki arada bir derede yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Evet, bu listede yer alan burçlar her zaman kalbi ile aklı arasında sıkışıp kalmış bir yaşam sürüyor! Peki, kalbiyle aklı arasında kalmış olan burçlar hangileridir? İşte aklı başka kalbi başka konuşan burçlar…