Kalbiyle Aklı Arasında Kalmış Olan Burçlar Hangileridir? İşte Aklı Başka Kalbi Başka Konuşan Burçlar…
Her burcun insanı duygularının peşinden sonuna kadar gitme gücünü kendinde bulamıyor. Tam aksine sahip olduğu özellikler nedeniyle bazı burcun insanları o gücü kendinde asla ama asla keşfedemiyor. Mantığının sesini çok sık duymasına rağmen tam anlamıyla mantığını da dinleyemeyen bu burçlar, iki arada bir derede yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Sizde hal böyle olunca kalbiyle aklı arasında kalmış olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı duygularının peşinden sonuna kadar gitme gücünü kendinde bulamıyor. Tam aksine sahip olduğu özellikler nedeniyle bazı burcun insanları o gücü kendinde asla ama asla keşfedemiyor. Mantığının sesini çok sık duymasına rağmen tam anlamıyla mantığını da dinleyemeyen bu burçlar, iki arada bir derede yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Evet, bu listede yer alan burçlar her zaman kalbi ile aklı arasında sıkışıp kalmış bir yaşam sürüyor! Peki, kalbiyle aklı arasında kalmış olan burçlar hangileridir? İşte aklı başka kalbi başka konuşan burçlar…
23 Eyl 2022 - 12:38 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.