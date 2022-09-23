Acun Ilıcalı Ölümden Döndü! Hemşire Sevgilisi Bir An Olsun Yanından Ayrılmadı... Taburcu Olduktan Sonra Kazayı Saniye Saniye Anlattı! Herkes Bu Haberi Bekliyordu...

TV8 kanalının sahibi, dünyaca ünlü yapımcı Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün oldukça sıkıntılı bir trafik kazası geçirmiş resmen ölümden kıl payı kurtulmuştu. Motorsiklet kazası geçiren Ilıcalı’yı hastane sürecinde ne sevgilisi ne de yakın çevresi bir an olsun yalnız bırakmadı. Hem sosyal medya hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu kazanın ardından Ilıcalı, taburcu oldu ve konuya ilişkin açıklamalarını yaptı. Herkesin merakla öğrenmeyi beklediği o detaylar haberimizin devamında.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!