Acun Ilıcalı Ölümden Döndü! Hemşire Sevgilisi Bir An Olsun Yanından Ayrılmadı... Taburcu Olduktan Sonra Kazayı Saniye Saniye Anlattı! Herkes Bu Haberi Bekliyordu...
Dünyaca ünlü yapımcı Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün ölümden döndü. Geçirdiği trafik kazasının ardından hemşire olan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Ilıcalı’yı bir an olsun yalnız bırakmadı. Taburcu olduktan sonra kazayı saniye saniye anlatan Acun Ilıcalı milyonlarca kişinin yüreğine su serpti. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
TV8 kanalının sahibi, dünyaca ünlü yapımcı Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün oldukça sıkıntılı bir trafik kazası geçirmiş resmen ölümden kıl payı kurtulmuştu. Motorsiklet kazası geçiren Ilıcalı’yı hastane sürecinde ne sevgilisi ne de yakın çevresi bir an olsun yalnız bırakmadı. Hem sosyal medya hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu kazanın ardından Ilıcalı, taburcu oldu ve konuya ilişkin açıklamalarını yaptı. Herkesin merakla öğrenmeyi beklediği o detaylar haberimizin devamında.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.