Yıldız Tilbe’den Bomba O Ses Türkiye Açıklaması! Acun Ilıcalı Sinir Krizine Girebilir; Öyle Bir Şeyi İfşa Etti Ki… “Yapma Be!”
TV8 ekranlarının güçlü yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye yarışması, şimdilerde yeni sezonu ile seyircisini heyecanlandırmaya başladı. Yeni sezonda O Ses Türkiye yarışmasında ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’nin yer alacağı iddiası ortalığı karıştırırken; ünlü isimden bu iddialara yanıt gecikmedi. İşte detaylar...
TV8 ekranlarının güçlü yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye yarışması, şimdilerde yeni sezonu ile seyircisini heyecanlandırmaya başladı. Yeni sezonda O Ses Türkiye yarışmasında ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’nin yer alacağı iddiası ortalığı karıştırırken; ünlü isimden bu iddialara yanıt gecikmedi. Yıldız Tilbe’nin O Ses Türkiye yarışması ile ilgili söyledikleri ise, yarışmanın yayından kaldırıldığını akıllara getirdi! Peki, Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye yarışması jüri üyesi mi? O Ses Türkiye yarışması kalktı mı? O Ses Türkiye yarışması bu sezon ne zaman yayınlanacak, tarih belli mi? İşte, detaylar…
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23 Eyl 2022 - 13:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.