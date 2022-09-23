Yıldız Tilbe’den Bomba O Ses Türkiye Açıklaması! Acun Ilıcalı Sinir Krizine Girebilir; Öyle Bir Şeyi İfşa Etti Ki… “Yapma Be!”

TV8 ekranlarının güçlü yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye yarışması, şimdilerde yeni sezonu ile seyircisini heyecanlandırmaya başladı. Yeni sezonda O Ses Türkiye yarışmasında ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’nin yer alacağı iddiası ortalığı karıştırırken; ünlü isimden bu iddialara yanıt gecikmedi. Yıldız Tilbe’nin O Ses Türkiye yarışması ile ilgili söyledikleri ise, yarışmanın yayından kaldırıldığını akıllara getirdi! Peki, Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye yarışması jüri üyesi mi? O Ses Türkiye yarışması kalktı mı? O Ses Türkiye yarışması bu sezon ne zaman yayınlanacak, tarih belli mi? İşte, detaylar…

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