Hadise Boşanma Davası Açtığına Açacağına Bin Pişman Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor; O Detay Sinir Krizlerine Neden Oldu! “Yok Artık!”
Bir süredir boşanma süreci içerisinde olduğu öğrenilen şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler hakkında ortaya atılmayan iddia neredeyse kalmadı. O iddialara bugün bir yenisi daha eklendi. Bu iddiaya göre ise, Hadise’nin evliliğindeki en büyük pişmanlığı ortaya çıktı! İşte ikili arasında ki son detaylar...
Bir süredir boşanma süreci içerisinde olduğu öğrenilen şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler hakkında ortaya atılmayan iddia neredeyse kalmadı. O iddialara bugün bir yenisi daha eklendi. Bu iddiaya göre ise, Hadise’nin evliliğindeki en büyük pişmanlığı ortaya çıktı! Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler ne zaman boşanıyor, boşandı mı? Hadise, evliliğinde en çok neden pişman oldu? Hadise, ‘bir daha neyi yapmam’ dedi? İşte, detaylar…
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23 Eyl 2022 - 13:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.