Hadise Boşanma Davası Açtığına Açacağına Bin Pişman Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor; O Detay Sinir Krizlerine Neden Oldu! “Yok Artık!”

Bir süredir boşanma süreci içerisinde olduğu öğrenilen şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler hakkında ortaya atılmayan iddia neredeyse kalmadı. O iddialara bugün bir yenisi daha eklendi. Bu iddiaya göre ise, Hadise’nin evliliğindeki en büyük pişmanlığı ortaya çıktı! Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler ne zaman boşanıyor, boşandı mı? Hadise, evliliğinde en çok neden pişman oldu? Hadise, ‘bir daha neyi yapmam’ dedi? İşte, detaylar…

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