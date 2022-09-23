Survivor Yorumcusu Damla Can Nefesleri Kesti! Amuda Kalkarak Poz Verince Olanlar Oldu; “Acun Bile Şok Olur!” Yorumlar Gırla...
Survivor Türkiye yarışmaları ile ünlenen Damla Can’ın son paylaşımı ise, akılları resmen baştan aldı! Peki, Survivor Damla Can ne paylaştı? İşte merak edilen tüm detaylar...
Ekranlarda olmadığı dönemlerde bile konuşulmayı başaran yapımlardan biri olan Survivor Türkiye yarışması, farklı yarış stili ve pek çok ismi popüler hale getirmesiyle hafızalara kazınmıştı. Son olarak bu sene 2022 All Star yarışı ile seyirci karşısına çıkan Survivor Türkiye yarışması, yine pek çok ismi popüler hale getirmeyi başardı. O isimlerden biri olan ve katıldığı Survivor Türkiye yarışmaları ile ünlenen Damla Can’ın son paylaşımı ise, akılları resmen baştan aldı! Peki, Survivor Damla Can ne paylaştı? Survivor yorumcusu Damla Can nasıl bir paylaşım yaptı? Damla Can’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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23 Eyl 2022 - 13:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.