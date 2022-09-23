- 23 Eyl 2022 - 13:56 G: 23 Eyl 2022 - 14:01

Survivor Yorumcusu Damla Can Nefesleri Kesti! Amuda Kalkarak Poz Verince Olanlar Oldu; “Acun Bile Şok Olur!” Yorumlar Gırla...

Survivor Türkiye yarışmaları ile ünlenen Damla Can’ın son paylaşımı ise, akılları resmen baştan aldı! Peki, Survivor Damla Can ne paylaştı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Ekranlarda olmadığı dönemlerde bile konuşulmayı başaran yapımlardan biri olan Survivor Türkiye yarışması, farklı yarış stili ve pek çok ismi popüler hale getirmesiyle hafızalara kazınmıştı. Son olarak bu sene 2022 All Star yarışı ile seyirci karşısına çıkan Survivor Türkiye yarışması, yine pek çok ismi popüler hale getirmeyi başardı. O isimlerden biri olan ve katıldığı Survivor Türkiye yarışmaları ile ünlenen Damla Can’ın son paylaşımı ise, akılları resmen baştan aldı! Peki, Survivor Damla Can ne paylaştı? Survivor yorumcusu Damla Can nasıl bir paylaşım yaptı? Damla Can’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

23 Eyl 2022 - 13:56 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yılmaz Morgül Yaptı Yine Yapacağını! Uzun Süredir Adı Anılmayınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Ayağa Kalktı; Gören İnanmıyor! mask
Yılmaz Morgül Yaptı Yine Yapacağını! Uzun Süredir Adı Anılmayınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Ayağa Kalktı; Gören İnanmıyor!
Güvenç Kıraç Eşini Aldattı Mı? Güvenç Kıraç Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Başak Kıraç ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 12 Yıl… mask
Güvenç Kıraç Eşini Aldattı Mı? Güvenç Kıraç Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Başak Kıraç ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 12 Yıl…
Hadise Boşanma Davası Açtığına Açacağına Bin Pişman Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor; O Detay Sinir Krizlerine Neden Oldu! “Yok Artık!” mask
Hadise Boşanma Davası Açtığına Açacağına Bin Pişman Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor; O Detay Sinir Krizlerine Neden Oldu! “Yok Artık!”
Yıldız Tilbe’den Bomba O Ses Türkiye Açıklaması! Acun Ilıcalı Sinir Krizine Girebilir; Öyle Bir Şeyi İfşa Etti Ki… “Yapma Be!” mask
Yıldız Tilbe’den Bomba O Ses Türkiye Açıklaması! Acun Ilıcalı Sinir Krizine Girebilir; Öyle Bir Şeyi İfşa Etti Ki… “Yapma Be!”
Acun Ilıcalı Ölümden Döndü! Hemşire Sevgilisi Bir An Olsun Yanından Ayrılmadı... Taburcu Olduktan Sonra Kazayı Saniye Saniye Anlattı! Herkes Bu Haberi Bekliyordu... mask
Acun Ilıcalı Ölümden Döndü! Hemşire Sevgilisi Bir An Olsun Yanından Ayrılmadı... Taburcu Olduktan Sonra Kazayı Saniye Saniye Anlattı! Herkes Bu Haberi Bekliyordu...
Bir Peri Masalı Dizisinin Onur’u Tarık Emir Tekin’in Kaç Yaşında Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! Annesi Kendisinden Daha Ünlü Çıktı! mask
Bir Peri Masalı Dizisinin Onur’u Tarık Emir Tekin’in Kaç Yaşında Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! Annesi Kendisinden Daha Ünlü Çıktı!
Masterchef’te Birinin Hatası Takıma Yansıdı! Dış Oyunda Yaşananlardan Sonra Şefler Çılgına Döndü... Yine Fatma Nur Yine Hata! Takımları Karşı Karşıya Getiren Hamle... mask
Masterchef’te Birinin Hatası Takıma Yansıdı! Dış Oyunda Yaşananlardan Sonra Şefler Çılgına Döndü... Yine Fatma Nur Yine Hata! Takımları Karşı Karşıya Getiren Hamle...
Miss Turkey 2022 İkincisi Aleyna Şirin Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Aleyna Şirin Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Aleyna Şirin Hakkında Ortaya Çıkanlar Şoke Etti! mask
Miss Turkey 2022 İkincisi Aleyna Şirin Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Aleyna Şirin Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Aleyna Şirin Hakkında Ortaya Çıkanlar Şoke Etti!
Miss Turkey 2022 Birincisi Nursena Say Merak Konusu Oldu! Nursena Çay Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Nursena Say Güzelliğiyle Baş Döndürdü! mask
Miss Turkey 2022 Birincisi Nursena Say Merak Konusu Oldu! Nursena Çay Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Nursena Say Güzelliğiyle Baş Döndürdü!
Survivor’da Yaşananlardan Sonra Nagihan Karadere Öyle Şeyler Anlattı Ki... Bu Durumu Ne Psikiyatrist Ne De Psikolog Düzeltemeyecek! “Emeğimizin Karşılığını Alamadık...” Acun Ilıcalı Bunları Duymasın! mask
Survivor’da Yaşananlardan Sonra Nagihan Karadere Öyle Şeyler Anlattı Ki... Bu Durumu Ne Psikiyatrist Ne De Psikolog Düzeltemeyecek! “Emeğimizin Karşılığını Alamadık...” Acun Ilıcalı Bunları Duymasın!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Yorumcusu Damla Can Nefesleri Kesti! Amuda Kalkarak Poz Verince Olanlar Oldu; “Acun Bile Şok Olur!” Yorumlar Gırla... mask
Survivor Yorumcusu Damla Can Nefesleri Kesti! Amuda Kalkarak Poz Verince Olanlar Oldu; “Acun Bile Şok Olur!” Yorumlar Gırla...
Yılmaz Morgül Yaptı Yine Yapacağını! Uzun Süredir Adı Anılmayınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Ayağa Kalktı; Gören İnanmıyor! mask
Yılmaz Morgül Yaptı Yine Yapacağını! Uzun Süredir Adı Anılmayınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Ayağa Kalktı; Gören İnanmıyor!
Güvenç Kıraç Eşini Aldattı Mı? Güvenç Kıraç Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Başak Kıraç ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 12 Yıl… mask
Güvenç Kıraç Eşini Aldattı Mı? Güvenç Kıraç Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Başak Kıraç ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 12 Yıl…
Hadise Boşanma Davası Açtığına Açacağına Bin Pişman Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor; O Detay Sinir Krizlerine Neden Oldu! “Yok Artık!” mask
Hadise Boşanma Davası Açtığına Açacağına Bin Pişman Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor; O Detay Sinir Krizlerine Neden Oldu! “Yok Artık!”
Yıldız Tilbe’den Bomba O Ses Türkiye Açıklaması! Acun Ilıcalı Sinir Krizine Girebilir; Öyle Bir Şeyi İfşa Etti Ki… “Yapma Be!” mask
Yıldız Tilbe’den Bomba O Ses Türkiye Açıklaması! Acun Ilıcalı Sinir Krizine Girebilir; Öyle Bir Şeyi İfşa Etti Ki… “Yapma Be!”
Acun Ilıcalı Ölümden Döndü! Hemşire Sevgilisi Bir An Olsun Yanından Ayrılmadı... Taburcu Olduktan Sonra Kazayı Saniye Saniye Anlattı! Herkes Bu Haberi Bekliyordu... mask
Acun Ilıcalı Ölümden Döndü! Hemşire Sevgilisi Bir An Olsun Yanından Ayrılmadı... Taburcu Olduktan Sonra Kazayı Saniye Saniye Anlattı! Herkes Bu Haberi Bekliyordu...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL