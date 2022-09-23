Gönül Dağı İzleyicisini Çıldırtan Karar Geldi! Eşyalarını Valizine Koydu; Bundan Sonra Bir Bölüm Bile Olmayacak! “Güle Güle!”
TRT1 ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonuna başladı. Bu sene ekranlarda üçüncü sezonu ile yer alan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiği oyuncu ayrılıkları ve yeni sezonda yaptığı oyuncu transferleri ile gündemlerden düşmemişti. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, bu sezon oyuncu ayrılıklarının erken başlayacağını gösterdi! İşte detaylar...
TRT1 ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonuna başladı. Bu sene ekranlarda üçüncü sezonu ile yer alan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiği oyuncu ayrılıkları ve yeni sezonda yaptığı oyuncu transferleri ile gündemlerden düşmemişti. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, bu sezon oyuncu ayrılıklarının erken başlayacağını gösterdi! Peki, Gönül Dağı dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisinden ayrılacak olan isimler kimler? İşte, detaylar…
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23 Eyl 2022 - 14:23 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.