Bahar Candan’ın Müstehcen Pozlarının Bedeli Şoke Etti! Öyle Bir Servet Kazanmış Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! “Aklımızı Karıştırma!”
Katıldığı yarışmalar ile ünlenen ve ardından medya dünyasının popüler isimlerinden biri haline gelen Bahar Candan, geçtiğimiz aylarda OnlyFans isimli ünlülerin müstehcen görüntülerinin sunulduğu platforma üye olduğunu açıklamıştı. Bahar Candan’ın üye olduğu günden bugüne OnlyFans’tan kazandığı para, herkesin dudağını uçuklattı! İşte Bahar Candan ile ilgili çok özel detaylar...
Katıldığı yarışmalar ile ünlenen ve ardından medya dünyasının popüler isimlerinden biri haline gelen Bahar Candan, geçtiğimiz aylarda OnlyFans isimli ünlülerin müstehcen görüntülerinin sunulduğu platforma üye olduğunu açıklamıştı. Bahar Candan’ın üye olduğu günden bugüne OnlyFans’tan kazandığı para, herkesin dudağını uçuklattı! Peki, Bahar Candan, OnlyFans’tan ne kadar kazandı? Bahar Candan, aylık kazancı ne kadar? Bahar Candan, şimdilerde ne yapıyor? İşte, detaylar…
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23 Eyl 2022 - 14:34 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.