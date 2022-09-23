Bahar Candan’ın Müstehcen Pozlarının Bedeli Şoke Etti! Öyle Bir Servet Kazanmış Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! “Aklımızı Karıştırma!” 

Katıldığı yarışmalar ile ünlenen ve ardından medya dünyasının popüler isimlerinden biri haline gelen Bahar Candan, geçtiğimiz aylarda OnlyFans isimli ünlülerin müstehcen görüntülerinin sunulduğu platforma üye olduğunu açıklamıştı. Bahar Candan’ın üye olduğu günden bugüne OnlyFans’tan kazandığı para, herkesin dudağını uçuklattı! Peki, Bahar Candan, OnlyFans’tan ne kadar kazandı? Bahar Candan, aylık kazancı ne kadar? Bahar Candan, şimdilerde ne yapıyor? İşte, detaylar…

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