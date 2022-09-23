- 23 Eyl 2022 - 14:38 G: 23 Eyl 2022 - 14:42

Survivor Nagihan Karadere’den Tüyler Ürperten Kan Donduran İtiraf! Cinsel İstismarı Tek Tek Anlattı; Yaşadıkları Kabul Edilir Gibi Değil…

Survivor yarışmasında gösterdiği performans ile hafızalara kazınan kadın yarışmacılarından biri olan milli sporcu Nagihan Karadere, geçtiğimiz gün Gökhan Çınar'ın sunduğu bir programa katıldı. Youtube’dan yayınlanan programda çok özel itiraflarda bulunan Nagihan Karadere ile ilgili son detaylar haberimizde...

Survivor yarışmasında gösterdiği performans ile hafızalara kazınan kadın yarışmacılarından biri olan milli sporcu Nagihan Karadere, geçtiğimiz gün Gökhan Çınar'ın sunduğu bir programa katıldı. Youtube’dan yayınlanan programda çok özel itiraflarda bulunan Nagihan Karadere, ilk kez cinsel istismara uğradığını açıkladı. Peki, Nagihan Karadere ne itiraf etti? Nagihan Karadere, ne zaman ve kim tarafından taciz edildi? İşte, detaylar…

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23 Eyl 2022 - 14:38 - Magazin

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