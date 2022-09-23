Demet Akalın ve Okan Kurt Çiftinin Aşk Alevi Söndü! Ayrılık Krizleri Ortalığı 8,9 Şiddetinde Salladı; Hayranları Hüngür Hüngür Ağlıyor! Öyle Bir Şey Yaşadılar Ki...
Türkiye’nin en ünlü pop sanatçılarından birisi olan Demet Akalın VE Okan Kurt çiftinin aşk alevi söndü. Ayrılık krizleri ortalığı 8,9 şiddetinde sallandı. Hayranlarının hüngür hüngür ağladığı olay karşısında sosyal medya ve magazin gündemi resmen yerinden oynadı. Öyle şeyler yaşadılar ki gören duyan şok geçirdi. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizin devamında. İşte ayrıntılar!
Sevilen şarkıların mimarı Demet Akalın, hem sosyal medya hem de magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi haline gelmişti. Özel hayatıyla da sık sık anılan Akalın, geçtiğimiz günlerde babasının adına açılan sınıfla gündeme gelmişti. Doğum günü paylaşımları ve güzellik kraliçesine söylediği sözlerle de hafızalara kazınan Akalın ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek ise herkesi hayrete düşürdü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.