Esra Erol’da Cemile Fırtınası Esmeye Devam Ediyor! Cemile’nin Sert Çıkışı Sonrası Esra Erol Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki Sosyal Medya İkiye Bölündü!

Gündüz kuşağının en sevilen ve popüler isimlerinden biri de Esra Erol. Yıllardır yayınlanan evlilik programı sonrasında, evlilik programlarına yasak getirilmesi ile format değiştiren Esra Erol programı, mağdurlar ve haklarını arayanların sesi olmaya başladı. Programda her geçen gün birçok vatandaşın mağduriyeti giderilip gerçekler ortaya çıkarılırken programda yaşanan gelişmeler de gündem olmaya devam ediyor.

Programa katılan son isimlerden biri olan Cemile ise hem hikayesi hem hareketleri ve açıklamaları ile milyonların dikkatini çekmeyi başardı. Kaynanası ile olan tartışması sonrası kaynanasının taklidini yapan Cemile ise sosyal medyada viral oldu. Esra Erol’un bu konu ile ilgili yaptığı paylaşım ise sosyal medyayı tamamen ikiye böldü. İşte Esra Erol’un yaptığı bomba paylaşım.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…