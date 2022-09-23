- 23 Eyl 2022 - 15:36 G: 23 Eyl 2022 - 15:41

Merve Boluğur'un Yüzü Gülmek Nedir Bilmiyor! Murat Dalkılıç'ın Ahı Tuttu; Evlenmeden Boşanma Kararı Alındı... Ortalık Çok Fena Karıştı!

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız Merve Boluğur’un yüzü gülmek nedir bilmiyor. Murat Dalkılıç’ın ahı tuttu, evlenmeden boşanma kararı alındı. Ortalık çok fena karıştı. Peki, neler oluyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte detaylar!

Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol aldığı karakterlerle herkesi kendine hayran bırakan Merve Boluğur Murat Dalkılıç’tan sonra delirdi iddialarına oldukça sert çıkmıştı. Aşktan yana yüzü pek gülmeyen güzel oyuncu evlilik hazırlıkları aşamasında nişanlısıyla kavga etti. Her şeyi tek kalemde silip attı. Peki, ortalığı bu kadar karıştıran ve işleri kökünden kopmasına neden olan olayın ne olduğu ise ortaya çıktı. Neler oluyor?

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23 Eyl 2022 - 15:36 Ankara- Gündem

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Merve Boluğur'un Yüzü Gülmek Nedir Bilmiyor! Murat Dalkılıç'ın Ahı Tuttu; Evlenmeden Boşanma Kararı Alındı... Ortalık Çok Fena Karıştı! mask
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