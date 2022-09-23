Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Eyl 2022 - 21:32

Dilan Çiçek Deniz İyice Şımardı! Sette Kahvesi Soğuk Gelince... Yönetmen ve Set Ekibi Daha Fazla Dayanamadı! “Bu Cilve Bu Naz Ne What Is This?”

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz iyice şımardı. Kusursuz Kiracı dizisinin setinde kahvesi soğuk gelince olay çıkaran Deniz, yönetmen ve set ekibi tarafından setten gönderildi. Olaylar karşısında şok olan sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları yorumlarsa hem güldürdü hem şaşırttı. İşte detaylar!