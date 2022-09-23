Dilan Çiçek Deniz İyice Şımardı! Sette Kahvesi Soğuk Gelince... Yönetmen ve Set Ekibi Daha Fazla Dayanamadı! “Bu Cilve Bu Naz Ne What Is This?”
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz iyice şımardı. Kusursuz Kiracı dizisinin setinde kahvesi soğuk gelince olay çıkaran Deniz, yönetmen ve set ekibi tarafından setten gönderildi. Olaylar karşısında şok olan sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları yorumlarsa hem güldürdü hem şaşırttı. İşte detaylar!
İçinde yer aldığı projelerin yanı sıra güzelliğiyle de adında sıkça söz ettiren Dilan Çiçek Deniz’in geçtiğimiz gün yaptığı kırmızı elbiseli paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Kimi kullanıcının öve öve bitiremediği elbiseyle alakalı olarak ortaya çıkan fiyat ise dudakları uçuklatmıştı. Şimdiyse Kusursuz Kiracı dizisinin setindeki tavırlarıyla gündem olan Dilan Çiçek Deniz, hayranlarını sinirlendirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.