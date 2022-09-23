Birce Akalay İç Çamaşırsız Görüntülendi! Flaşlar Patlayınca Her Yeri Gün Gibi Ortaya Çıktı... Yürekleri Ağızlara Getirdi, Görenler Kalp Krizi Geçirdi! “Ah Be Birce!”

Oyuncu İbrahim Çelikkol ile adı sürekli aşk dedikodularına karışan güzel ve başarılı oyuncu Birce Akalay, özel hayatının yanı sıra iş hayatındaki başarılı projeleriyle de sık sık hem magazin hem de sosyal medya gündemini meşgul ediyordu. Son olarak dâhil olduğu projesinden elde ettiği kazanca henüz alışamayan takipçilerine bir şok da bugün geldi. Konuya ilişkin tüm ayrıntıları sizin için derledik.

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