Birce Akalay İç Çamaşırsız Görüntülendi! Flaşlar Patlayınca Her Yeri Gün Gibi Ortaya Çıktı... Yürekleri Ağızlara Getirdi, Görenler Kalp Krizi Geçirdi! “Ah Be Birce!”
Son zamanlarda hem magazin hem de sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Birce Akalay, yüzü olduğu markanın lansmanında iç çamaşırsız görüntülendi. Flaşların altında her yeri gün gibi ortaya çıkan Akalay yürekleri ağıza getirdi. Görenlerin kalp krizi geçirdiği o görüntüleri sizin için derledik. İşte ayrıntılar!
Oyuncu İbrahim Çelikkol ile adı sürekli aşk dedikodularına karışan güzel ve başarılı oyuncu Birce Akalay, özel hayatının yanı sıra iş hayatındaki başarılı projeleriyle de sık sık hem magazin hem de sosyal medya gündemini meşgul ediyordu. Son olarak dâhil olduğu projesinden elde ettiği kazanca henüz alışamayan takipçilerine bir şok da bugün geldi. Konuya ilişkin tüm ayrıntıları sizin için derledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.