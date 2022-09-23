Ahmet Tatlıses Dede Oldu! Babasına Göndermeler Gecikmedi... Sosyal Medya Ve Magazin Gündemi Gözünü İbrahim Tatlıses’e Çevirdi! Karşılıklı Atışmalar Gelen Bebekle Son Bulacak Mı?

Yılların güçlü sanatçısı İbrahim Tatlıses geçtiğimiz haftalarda Muğla’nın Bodrum ilçesinde ağır bir kazaya karıştı ve arabası uçurumdan aşağı yuvarlanmıştı. Kendisiyle birlikte 8 kişinin yaralandığı bu kaza yaşanır yaşanmaz olay yerine koşarak gelenlerse Tatlıses’in çocukları olmuştu. Uzun zamandır arasının açık olduğu, hatta dava sürecinde olan Ahmet Tatlı’ysa babasının kaza haberini alır almaz kaza yerine gitmişti.

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