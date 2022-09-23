Ahmet Tatlıses Dede Oldu! Babasına Göndermeler Gecikmedi... Sosyal Medya Ve Magazin Gündemi Gözünü İbrahim Tatlıses’e Çevirdi! Karşılıklı Atışmalar Gelen Bebekle Son Bulacak Mı?
Silahlı saldırıya uğrayıp beyninden vurulan İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses tam üçüncü kez dede oldu. Babasına göndermesini geciktirmeyen Ahmet Tatlıses, sosyal medya ve magazin gündeminin gözünü İbrahim Tatlıses’e çevrilmesine neden oldu. Yaşanan karşılıklı atışmaların bebekle son bulup bulmayacağı ise merak konusu oldu.
Yılların güçlü sanatçısı İbrahim Tatlıses geçtiğimiz haftalarda Muğla’nın Bodrum ilçesinde ağır bir kazaya karıştı ve arabası uçurumdan aşağı yuvarlanmıştı. Kendisiyle birlikte 8 kişinin yaralandığı bu kaza yaşanır yaşanmaz olay yerine koşarak gelenlerse Tatlıses’in çocukları olmuştu. Uzun zamandır arasının açık olduğu, hatta dava sürecinde olan Ahmet Tatlı’ysa babasının kaza haberini alır almaz kaza yerine gitmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.