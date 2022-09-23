- 23 Eyl 2022 - 22:15 G: 23 Eyl 2022 - 22:18

Masterchef Metin'den Kaşığı Geri Alındı! Türkiye Ayakta; Yaşananlar İç Acısı... "Mehmet Şef Yüzüne Tükürecek!" Perde Arkası Açıklanınca...

TV8 ekranlarında yayınlandığı günden bu yanan seyircisine adeta bir görsel şölen ve heyecan dolu anlar yaşatan yarışma Masterchef’te Mehmet Şefin kaşık fırlattığı Metin’den kaşığı geri alanınca tüm Türkiye Ayaklandı. Yaşananların içler acısı olduğu bu durumda gelen yorumlarınsa ardı arkası kesilmedi. Olayların perde arkası aralanınca olanlar oldu. İşte detaylar.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Masterchef’te yaptığı yemekle Mehmet şefin kaşık atmasını sağlayan Metin’den kaşığı geri alınınca olanlar oldu. Ortalığın yangın yerine dönüp dumura uğrayan metin ile ilgili sosyal medya sayesinde açığa çıkan bir gerçekse herkesi şaşkına çevirdi. Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran olayın aslı ne? Neler oluyor? İşte detaylar.

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23 Eyl 2022 - 22:15 Ankara- Yaşam

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