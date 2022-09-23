Masterchef Metin'den Kaşığı Geri Alındı! Türkiye Ayakta; Yaşananlar İç Acısı... "Mehmet Şef Yüzüne Tükürecek!" Perde Arkası Açıklanınca...
TV8 ekranlarında yayınlandığı günden bu yanan seyircisine adeta bir görsel şölen ve heyecan dolu anlar yaşatan yarışma Masterchef’te Mehmet Şefin kaşık fırlattığı Metin’den kaşığı geri alanınca tüm Türkiye Ayaklandı. Yaşananların içler acısı olduğu bu durumda gelen yorumlarınsa ardı arkası kesilmedi. Olayların perde arkası aralanınca olanlar oldu. İşte detaylar.
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Masterchef’te yaptığı yemekle Mehmet şefin kaşık atmasını sağlayan Metin’den kaşığı geri alınınca olanlar oldu. Ortalığın yangın yerine dönüp dumura uğrayan metin ile ilgili sosyal medya sayesinde açığa çıkan bir gerçekse herkesi şaşkına çevirdi. Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran olayın aslı ne? Neler oluyor? İşte detaylar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.