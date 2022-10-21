- 21 Eki 2022 - 08:47 G: 21 Eki 2022 - 08:49

Aldatmak Dizisinin Güzide'si Vahide Perçin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Vahide Perçin Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Ekranların yeni yapımlarından biri olan Aldatmak dizisi, ilk bölümü ile seyirciden tam not almayı başardı. Farklı konusu ve usta oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken yapımlardan biri olan Aldatmak isimli dizinin kadrosunda usa oyuncu Vahide Perçin de yerini aldı. İşte Vahide Perçin ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekranların yeni yapımlarından biri olan Aldatmak dizisi, ilk bölümü ile seyirciden tam not almayı başardı. Farklı konusu ve usta oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken yapımlardan biri olan Aldatmak isimli dizinin kadrosunda usa oyuncu Vahide Perçin de yerini aldı. Peki, Aldatmak dizisinin Güzide Yenersoy’u Vahide Perçin kimdir, kaç yaşındadır? Vahide Perçin aslen nereli, nasıl ünlü oldu, evli mi? Vahide Perçin hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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21 Eki 2022 - 08:47 - Magazin

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