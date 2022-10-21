- 21 Eki 2022 - 08:46 G: 21 Eki 2022 - 08:48

Aldatmak Dizisinin Ozan'ı Yusuf Çim Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Yusuf Çim Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Ekranların çok yönlü yeteneklerinden biri olan model, oyuncu, şarkıcı ve sunucu Yusuf Çim, bu sezon Aldatmak dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Aldatmak isimli dizide Ozan Yenersoy isimli bir inşaat mühendisine hayat vermeye başlayan Yusuf Çim, şimdiden televizyon seyircisinin gönlünde taht kurmayı başardı. İşte Yusuf Çim ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekranların çok yönlü yeteneklerinden biri olan model, oyuncu, şarkıcı ve sunucu Yusuf Çim, bu sezon Aldatmak dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Aldatmak isimli dizide Ozan Yenersoy isimli bir inşaat mühendisine hayat vermeye başlayan Yusuf Çim, şimdiden televizyon seyircisinin gönlünde taht kurmayı başardı. Peki, Aldatmak dizisinin Ozan Yenersoy’u Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim kaç yaşındadır, nerelidir, sevgilisi var mı? Yusuf Çim nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

21 Eki 2022 - 08:46 - Magazin

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