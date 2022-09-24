Teşkilat Dizisinde Skandal Olay! Beş Yaş Farkla Öyle Karakterlere Hayat Verecekler Ki… “İyice İşin Suyunu Çıkardınız!” Neler Oluyor?

Bu sene TRT1 ekranlarındaki üçüncü sezonuna başlayacak olan Teşkilat dizisi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon pek çok ünlü oyuncusuna veda etmiş olan Teşkilat dizisi, kadrosuna yeni isimler ekleyeceğini duyurdu. O isimlerden biri olduğu öğrenilen Murat Yıldırım’ın ise, Teşkilat dizisindeki alacağı rol herkesi şaşırttı! Peki, Teşkilat dizisinin yeni sezonu ne zaman? Teşkilat dizisi, ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Murat Yıldırım Teşkilat dizisine mi girdi, rolü ne? İşte, detaylar...