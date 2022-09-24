Boşanma Haberleri Peşpeşe Geliyor! Şimdide Tuğba Özerk İlk Kez Açıkladı; Sosyal Medya Onları Konuşuyor! “Yok Artık!”

Müzik piyasasının ünlü isimlerinden biri olan Tuğba Özerk, geçtiğimiz yıl iş insanı Gökmen Tanaçar ile yaşamını birleştirmişti. Bir süre önce ‘çocuk’ isteklerini dile getiren Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar çiftinden kötü haber geldi. Dün 2. Sayfa isimli magazin programına konuşan Tuğba Özerk, kötü haberi kendisi verdi! Peki, Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar çiftine ne oldu? Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar çifti, boşanıyor mu, neden boşanıyor? Tuğba Özerk, evlilikleri için ne dedi? İşte, detaylar…

Yaklaşık 1,5 yıl aşk yaşadıktan sonra ilişkilerini resmileştiren Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar çifti, ünlü iş insanının Bebek’ye bulunan evinde aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreni ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti. Evlendikleri gün basına önemli açıklamalarda da bulunan Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar çiftinden ünlü şarkıcı, “Evliliğin temellerinden biri de bu. Çocuk arzumuz var. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah” diyerek, bebek isteklerini dile getirmişti. Geçen bir yılın ardından yeniden bir açıklama gerçekleştiren Tuğba Özerk, bu kez iyi bir haber vermedi!

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