Hande Erçel’in Kardeşinden İç Çamaşırsız Pozlar! Bikini İzi Başına Bela Açtı; Hayranlarının Gözleri Yuvalarından Çıktı! “Aman Gamze Hanım!” Yaktı, Yıktı…

Çok kısa bir süre önce Gamze Erçel ve Caner Yıldırım’ın kızları Mavi’nin kanser tedavisi olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Söylemezsem Olmaz programının bu iddiayı ortaya atmasından hemen sonra Gamze Erçel, iddiaların doğru olduğunu açıklamış, sevenlerini paramparça etmişti. Güzeller güzeli isim Gamze Erçel’in iç çamaşırsız pozları ise gündemi salladı geçti! İşte merak edilenler…

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