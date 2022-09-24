Hande Erçel’in Kardeşinden İç Çamaşırsız Pozlar! Bikini İzi Başına Bela Açtı; Hayranlarının Gözleri Yuvalarından Çıktı! “Aman Gamze Hanım!” Yaktı, Yıktı…
Güzel oyuncu Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel, nefesleri kökten kesti! İç çamaşırsız pozlarıyla bir bakanı bir daha baktıran Gamze Erçel’in yazdan kalma bikini izi ise başına resmen bela oldu! Hayranlarının gözlerini yuvalarından çıkaran Gamze Erçel’e “Aman Gamze Hanım” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Çok kısa bir süre önce Gamze Erçel ve Caner Yıldırım’ın kızları Mavi’nin kanser tedavisi olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Söylemezsem Olmaz programının bu iddiayı ortaya atmasından hemen sonra Gamze Erçel, iddiaların doğru olduğunu açıklamış, sevenlerini paramparça etmişti. Güzeller güzeli isim Gamze Erçel’in iç çamaşırsız pozları ise gündemi salladı geçti! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.