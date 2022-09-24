Mehmet Ali Erbil’den Ağza Alınmayacak Sözler! Kızı Yasmin Erbil’in Suratı Duyduklarından Sonra Kıpkırmızı Oldu! “Pes!”

Son günlerde gerçekleştirdiği sansasyonel açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, dün bir olaya daha karıştı. TikTok fenomenlerinden birine kabul eden Mehmet Ali Erbil, ağza alınmayacak sözler sonrasında tüm gözleri bir kez daha üzerine çevirdi. Peki, Mehmet Ali Erbil üfür olayı ne? Mehmet Ali Erbil, kime küfretti? Mehmet Ali Erbil ile Murat Avcı arasında ne oldu? İşte, detaylar…

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