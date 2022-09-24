Mehmet Ali Erbil’den Ağza Alınmayacak Sözler! Kızı Yasmin Erbil’in Suratı Duyduklarından Sonra Kıpkırmızı Oldu! “Pes!”
Son günlerde gerçekleştirdiği sansasyonel açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, dün bir olaya daha karıştı. TikTok fenomenlerinden birine kabul eden Mehmet Ali Erbil, ağza alınmayacak sözler sonrasında tüm gözleri bir kez daha üzerine çevirdi.
Son günlerde gerçekleştirdiği sansasyonel açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, dün bir olaya daha karıştı. TikTok fenomenlerinden birine kabul eden Mehmet Ali Erbil, ağza alınmayacak sözler sonrasında tüm gözleri bir kez daha üzerine çevirdi. Peki, Mehmet Ali Erbil üfür olayı ne? Mehmet Ali Erbil, kime küfretti? Mehmet Ali Erbil ile Murat Avcı arasında ne oldu? İşte, detaylar…
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24 Eyl 2022 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.