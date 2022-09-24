Seda Sayan’ın Son Halini Gören Neye Uğradığını Şaşırıp Kalıyor! Estetikleri Gündemi Salladı Geçti! “Kocan Çağlar Nasıl Yüzüne Bakıyor!”

Geçtiğimiz nisan ayında 35 yaşındaki solist Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan 59 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Yedinci kez evliliğe ‘evet’ diyen Seda Sayan, son hali ile görenleri adeta şoke etti. Tarzından yüz hatlarına kadar herkesi şaşırtan Seda Sayan’ın fotoğraflarına gelen yorumlar ise, bir hayli dikkat çekiciydi! Peki, Seda Sayan ne paylaştı? Seda Sayan, nasıl bir paylaşım yaptı? Seda Sayan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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