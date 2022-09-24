Seda Sayan’ın Son Halini Gören Neye Uğradığını Şaşırıp Kalıyor! Estetikleri Gündemi Salladı Geçti! “Kocan Çağlar Nasıl Yüzüne Bakıyor!”
Geçtiğimiz nisan ayında 35 yaşındaki solist Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan 59 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Yedinci kez evliliğe ‘evet’ diyen Seda Sayan, son hali ile görenleri adeta şoke etti. İşte detaylar...
Geçtiğimiz nisan ayında 35 yaşındaki solist Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan 59 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Yedinci kez evliliğe ‘evet’ diyen Seda Sayan, son hali ile görenleri adeta şoke etti. Tarzından yüz hatlarına kadar herkesi şaşırtan Seda Sayan’ın fotoğraflarına gelen yorumlar ise, bir hayli dikkat çekiciydi! Peki, Seda Sayan ne paylaştı? Seda Sayan, nasıl bir paylaşım yaptı? Seda Sayan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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24 Eyl 2022 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.