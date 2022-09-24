Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Evlilik Haberi! “Hadise Şimdi Yıkılacak!” Öyle Bir Hamle Geldi Ki… “İkisine 1 Dakika Bakınca Aldatılıyorsunuz!”

Yiğit Kirazcı’yla ayrılma kararı alan Pınar Deniz, birkaç ay sonra Kaan Yıldırım’la görüntülenmişti. Hadise, Hande Erçel gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Kaan Yıldırım ise en sonunda gerçek aşkı Pınar Deniz’de bulmuştu. Kaan Yıldırım’ın “Çapkın” olarak anılmasından dolayı birçok kişi Pınar Deniz’e uyarılarda bulunarak bu ilişkiyi hemen bitirmesini açıklamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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