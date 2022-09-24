Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Evlilik Haberi! “Hadise Şimdi Yıkılacak!” Öyle Bir Hamle Geldi Ki… “İkisine 1 Dakika Bakınca Aldatılıyorsunuz!”
Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle ününe ün katan Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığını duyurmuştu. Güzel oyuncunun Kaan Urgancıoğlu’yla adının sık sık aşk dedikodularına karışmasına rağmen Kaan Yıldırım’la birlikte olduğunu açıklaması herkesi şok etmişti ki, şimdide evlenme haberi geldi! İşte “Hadise şimdi yıkılacak” dedirten o olay…
Yiğit Kirazcı’yla ayrılma kararı alan Pınar Deniz, birkaç ay sonra Kaan Yıldırım’la görüntülenmişti. Hadise, Hande Erçel gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Kaan Yıldırım ise en sonunda gerçek aşkı Pınar Deniz’de bulmuştu. Kaan Yıldırım’ın “Çapkın” olarak anılmasından dolayı birçok kişi Pınar Deniz’e uyarılarda bulunarak bu ilişkiyi hemen bitirmesini açıklamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.