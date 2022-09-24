- 24 Eyl 2022 - 21:21

Carrefoursa Market’ten Bomba Fırsat! Hafta Sonuna Özel Temel Gıda Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker Fiyatlarında Dev Kampanya!

Yaygın mağaza yapısı ve sahip olduğu binlerce ürün ile müşterilerine A’dan Z’ye alışveriş imkanı sunan Carrefoursa market dev kampanyalar yayınlamaya devam ediyor. Bu bağlamda hafta sonuna özel temel gıda ürünlerinde indirimler yapan Carrefoursa marketteki indirimli ürünlerin listesi ise şu şekilde.

Kampanyalı alışverişte vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alan marketlerden biri olan Carrefoursa market inanılmaz kampanyaları ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. Hafta sonuna özel kampanyalarına devam eden Carrefoursa market birçok temel gıda ürününde indirime gitti. İşte Carrefoursa marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.

Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre: 199,90 TL

Çaykur Tiryaki Çayı 1 kg: 75,90 TL

Tat Domates Salçası 710 gram: 46,95 TL

Kalecik Un 5 kg: 49,90 TL

Bak Küpü Küp Şeker 1 kg: 28,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre: 174,90 TL

Marmarabirlik Natural Sızma Zeytinyağı 1 litre: 97,50 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı 5 litre: 152,50 TL

Bor Toz Şeker 1 kg: 26,90 TL

Namet Kangal Sucuk 200 gram: 39,90 TL

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24 Eyl 2022 - 21:21 - Gündem

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