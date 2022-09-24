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24 Eyl 2022 - 21:21

Carrefoursa Market’ten Bomba Fırsat! Hafta Sonuna Özel Temel Gıda Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker Fiyatlarında Dev Kampanya!

Yaygın mağaza yapısı ve sahip olduğu binlerce ürün ile müşterilerine A’dan Z’ye alışveriş imkanı sunan Carrefoursa market dev kampanyalar yayınlamaya devam ediyor. Bu bağlamda hafta sonuna özel temel gıda ürünlerinde indirimler yapan Carrefoursa marketteki indirimli ürünlerin listesi ise şu şekilde.