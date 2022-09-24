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24 Eyl 2022 - 21:21

Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i İç Çamaşırsız Pozlarıyla Tansiyon Yükseltti! “Sen Kocaman Kadın Olmuşsun!” Hüsnü Çoban Kalpten Gidecek… Görenlerin Nutku Tutuluyor!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da yıllarca Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik’in iç çamaşırsız pozları tansiyonları yükseltti! Görenlerin hem nutkunun tutulmasına hem de tanıyamamasına neden olan Yüsra Geyik’e “Sen kocaman kadın olmuşsun” yorumları yapıldı! İşte Yüsra Geyik’in çok konuşulan o pozları…