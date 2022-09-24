Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i İç Çamaşırsız Pozlarıyla Tansiyon Yükseltti! “Sen Kocaman Kadın Olmuşsun!” Hüsnü Çoban Kalpten Gidecek… Görenlerin Nutku Tutuluyor!
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da yıllarca Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik’in iç çamaşırsız pozları tansiyonları yükseltti! Görenlerin hem nutkunun tutulmasına hem de tanıyamamasına neden olan Yüsra Geyik’e “Sen kocaman kadın olmuşsun” yorumları yapıldı! İşte Yüsra Geyik’in çok konuşulan o pozları…
Arka Sokaklar dizisine çocuk yaşta başlayan Yüsra Geyik, yıllarca ekranlardan sevenleriyle buluşmuştu. 15 yıl sonra ekranlara veda eden Yüsra Geyik’in yeniden Arka Sokaklara döneceği düşünülüyordu ama Geyik böyle bir şeyin mümkün olmadığını açıklamıştı. Güzeller güzeli oyuncunun beyaz içerisindeki iç çamaşırsız pozları ise başları döndürdü! İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.