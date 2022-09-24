Masterchef Melih Yarışmaya Geri Dönüyor! Acun Medya Allem Etti Kallem Etti Yine Yaptı Yapacağını… Twitter, Instagram Bu Kararı Konuşuyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef’te Melih, geçtiğimiz haftalarda sevenlerine veda eden isim olmuştu. Hayallerini yarım bırakmak zorunda kalan Melih Berkay Gündüz, sosyal medyada yayılan bir iddiayla birlikte Twitter’ı ve Instagram’ı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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