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25 Eyl 2022 - 11:56

Duy Beni Dizisinden Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! “Gelinlik Giyseydin!” Tepkiler Arka Arkaya; Ekim Bile Mort Oldu Kaldı! İzleyici Neye Uğradığını Şaşırdı…

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Duy Beni’de yüzleri kıpkırmızı eden bir olay yaşandı! “Gelinlik giyinseydin” yorumlarını alan isim, tepkileri de arka arkaya aldı! İşte izleyicinin neye uğradığını şaşırmasına neden olan şok durum…