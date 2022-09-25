Duy Beni Dizisinden Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! “Gelinlik Giyseydin!” Tepkiler Arka Arkaya; Ekim Bile Mort Oldu Kaldı! İzleyici Neye Uğradığını Şaşırdı…
STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Duy Beni’de yüzleri kıpkırmızı eden bir olay yaşandı! “Gelinlik giyinseydin” yorumlarını alan isim, tepkileri de arka arkaya aldı! İşte izleyicinin neye uğradığını şaşırmasına neden olan şok durum…
Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Duy Beni’de Leyla’nın intikamını almak için harekete geçen Ekim, yaşadıkları seyircileri şok etmişti. Dizinin son bölümünde yaşanan bir olay seyircileri çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.