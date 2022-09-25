- 25 Eyl 2022 - 12:29 G: 25 Eyl 2022 - 12:55

Masterchef Fatma Nur Yine Terör Estirdi! 17 Yarışmacı Kafayı Yedi Yiyecek; Herkese İllallah Çekiyor! Acun Medya Ekibi Bile Artık Ne Yapacağını Şaşırdı…

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te adını duyuran Fatma Nur, yine terör estirdi! 17 yarışmacının hepsiyle tartışan ve artık kafayı yedirtecek duruma getiren Fatma Nur, “İllallah” çektirdi! Acun Medya’nın bile artık ne yapacağını şaşırdığı Fatma Nur, son sözleriyle şoke etti! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Önce Mavi takım ve Kırmızı takım, ödül oyunu için kıyasıya yarış vermişti. Daha sonra ise yedeklerde bulunan yarışmacılar, ana kadroya girmek ve şampiyonluk hedeflerini tamamlamak için şeflerin istediği yemekleri yapmaya çalışmışlardı. Yarışmanın ekranlara gelen bölümünde ise bir yarışmacı elenecekti. Peki, öne çıkan isimlerden biri olan Fatma Nur, nasıl bir hamlede bulundu?

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25 Eyl 2022 - 12:29 Ankara- Yaşam

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