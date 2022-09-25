Masterchef Fatma Nur Yine Terör Estirdi! 17 Yarışmacı Kafayı Yedi Yiyecek; Herkese İllallah Çekiyor! Acun Medya Ekibi Bile Artık Ne Yapacağını Şaşırdı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Önce Mavi takım ve Kırmızı takım, ödül oyunu için kıyasıya yarış vermişti. Daha sonra ise yedeklerde bulunan yarışmacılar, ana kadroya girmek ve şampiyonluk hedeflerini tamamlamak için şeflerin istediği yemekleri yapmaya çalışmışlardı. Yarışmanın ekranlara gelen bölümünde ise bir yarışmacı elenecekti. Peki, öne çıkan isimlerden biri olan Fatma Nur, nasıl bir hamlede bulundu?

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