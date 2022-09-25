Masterchef Fatma Nur Yine Terör Estirdi! 17 Yarışmacı Kafayı Yedi Yiyecek; Herkese İllallah Çekiyor! Acun Medya Ekibi Bile Artık Ne Yapacağını Şaşırdı…
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te adını duyuran Fatma Nur, yine terör estirdi! 17 yarışmacının hepsiyle tartışan ve artık kafayı yedirtecek duruma getiren Fatma Nur, “İllallah” çektirdi! Acun Medya’nın bile artık ne yapacağını şaşırdığı Fatma Nur, son sözleriyle şoke etti! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Önce Mavi takım ve Kırmızı takım, ödül oyunu için kıyasıya yarış vermişti. Daha sonra ise yedeklerde bulunan yarışmacılar, ana kadroya girmek ve şampiyonluk hedeflerini tamamlamak için şeflerin istediği yemekleri yapmaya çalışmışlardı. Yarışmanın ekranlara gelen bölümünde ise bir yarışmacı elenecekti. Peki, öne çıkan isimlerden biri olan Fatma Nur, nasıl bir hamlede bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.