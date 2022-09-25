Ebru Gündeş’ten Tüyler Ürperten Haber! Kendisinden 20 Yaş Küçük Aşkıyla… “Ne Yaptın Ebru Bacım!” Gözyaşları İçerisinde… Gören, Duyan Şok Oluyor!
Sesiyle, şarkılarıyla, güzelliğiyle gündemden düşmek nedir bilmeyen Ebru Gündeş’ten tüyler ürperten bir haber geldi! Kendisinden 20 yaş küçük Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'la uzun bir süredir aşk yaşayan Ebru Gündeş, gözyaşları içerisinde hamlesini yaptı! Görenin, duyanın şok içerisinde kaldığı bu olay sonrasında “Ne yaptın Ebru Bacım” yorumlarını yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl Hadise’nin Ebru Gündeş’in kocası Reza Zarrab’la ilişki yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti. Hadise tüm iddiaları yalanlarken; Ebru Gündeş ise boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Uzun bir süredir aşk yaşadığı konuşulan Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw'dan bomba bir hamle geldi! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.