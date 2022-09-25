Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Tavuk 31 Lira, Çay 37 Lira, Ayçiçek Yağı 135 Lira, Peynir 28 Lira… Raflar Boşalıyor; Yetişin!
Tarım Kredi Market, diğer marketlerin yapmış olduğu indirimlere resti çekince; “Tarım Kredi Market en sonunda çıldırdı” yorumları yapıldı! Tavuk 31 lira, çay 37 liraya, Ayçiçek yağı 135 liraya ve sofraların olmazsa olmazı peynir sadece 28 liraya raflara dizilmeye başladı. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerinde ne kadar indirim yaptı?
Dönem dönem indirimler yaparak dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market, artan fiyatlara ve gelen zamlara resmen rest çekiyordu. Kısa bir süre önce A101, Bim ve Şok gibi Tarım Kredi Market’in rakiplerinden gelen bomba indirimlere şimdide Tarım Kredi Market’ten bomba bir indirim geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.