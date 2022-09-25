- 25 Eyl 2022 - 13:36 G: 25 Eyl 2022 - 13:50

Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Tavuk 31 Lira, Çay 37 Lira, Ayçiçek Yağı 135 Lira, Peynir 28 Lira… Raflar Boşalıyor; Yetişin!

Tarım Kredi Market, diğer marketlerin yapmış olduğu indirimlere resti çekince; “Tarım Kredi Market en sonunda çıldırdı” yorumları yapıldı! Tavuk 31 lira, çay 37 liraya, Ayçiçek yağı 135 liraya ve sofraların olmazsa olmazı peynir sadece 28 liraya raflara dizilmeye başladı. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerinde ne kadar indirim yaptı?

Dönem dönem indirimler yaparak dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market, artan fiyatlara ve gelen zamlara resmen rest çekiyordu. Kısa bir süre önce A101, Bim ve Şok gibi Tarım Kredi Market’in rakiplerinden gelen bomba indirimlere şimdide Tarım Kredi Market’ten bomba bir indirim geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Eyl 2022 - 13:36 Ankara- Yaşam

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Toz Şeker ve Küp Şeker Fiyatlarını Görenler Şok Oldu! En Ucuz Toz Şeker ve Küp Şeker Hangi Markette Satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Toz Şeker ve Küp Şeker Kilosu Ne Kadar?
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Migros Markette Et ve Kıymada Dev İndirim! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte ve Sucuk Sadece 32 TL, 39 TL, 42 TL’ye Düştü! Market Doldu Taştı, Sınırlı Sayıda! Koşun, Yetişin…
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Şok Market’ten Çılgın İndirim Bugün Başlıyor! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Makarna, Salça, Un, Şeker Fiyatları Düştü! 5,25 TL, 7,90 TL, 14,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
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Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş Kampanya! Bebek Bezi, Toz Şeker, Kaşar Peyniri, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştü! Tamamı 15 TL, 25 TL 35 TL’den Satışa Sunuluyor!
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