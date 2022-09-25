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25 Eyl 2022 - 13:36

Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Tavuk 31 Lira, Çay 37 Lira, Ayçiçek Yağı 135 Lira, Peynir 28 Lira… Raflar Boşalıyor; Yetişin!

Tarım Kredi Market, diğer marketlerin yapmış olduğu indirimlere resti çekince; “Tarım Kredi Market en sonunda çıldırdı” yorumları yapıldı! Tavuk 31 lira, çay 37 liraya, Ayçiçek yağı 135 liraya ve sofraların olmazsa olmazı peynir sadece 28 liraya raflara dizilmeye başladı. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerinde ne kadar indirim yaptı?