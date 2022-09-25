- 25 Eyl 2022 - 14:18 G: 25 Eyl 2022 - 14:23

Hadise’den Mehmet Dinçerler’i Delirtecek Yeni Karar! Pılını Pırtını Topladı; Yoluna Bakmaya Karar Verdi! “Çok Yanlış Tanımışım!” Demişti, Neler Oldu Neler…

Geçtiğimiz günlerde 4 aylık eşi Mehmet Dinçerler’den boşanma kararı alan Hadise, hayranları tarafından sıkı takibe alınmıştı. Mehmet Dinçerler’i bu kez delirtecek bir hamlede bulunan Hadise, yoluna bakmaya karar verdi. Mehmet Dinçerler için “Çok yanlış tanımışım” dediği konuşulan Hadise, büyük şoku yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, Mehmet Dinçerler’in kendine evlenme teklifi ettiğini göstermişti. “Hikayemiz yeni başlıyor” notunu düşmüştü. İkilinin sessiz sedasız Çırağan Sarayı’nda düğün yapmışlar ama düğünlerinden tek bir kare bile paylaşmamışlardı. Geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığını açıklayan Hadise’den bomba bir haber geldi! Peki, Hadise boşanma sonrasında hayatını nasıl şekillendirecek?

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25 Eyl 2022 - 14:18 Ankara- Yaşam

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