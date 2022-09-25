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25 Eyl 2022 - 15:02

Buse Varol’un Kızı Eliz’i Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Survivor Nisa Olmuş!” Annesinin Kopyası Gibi… “Alişan Bey İki Güzel Kadınla Uğraşmaktan Yorulur!”

Yakın zamanda ekranlara dönecek olan Buse Varol’un kızı Eliz resmen kocaman oldu! Öyle ki, Buse Varol’un minik kızı Eliz’i görenler Survivor şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı’na benzetildi! Annesinin birebir kopyası olan Buse Varol’un kızı Eliz Tektaş’ı görenler ise “Alişan iki güzel bayanla uğraşmaktan yorulmuyor mu be” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…