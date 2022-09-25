- 25 Eyl 2022 - 15:02 G: 25 Eyl 2022 - 15:30

Buse Varol’un Kızı Eliz’i Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Survivor Nisa Olmuş!” Annesinin Kopyası Gibi… “Alişan Bey İki Güzel Kadınla Uğraşmaktan Yorulur!”

Yakın zamanda ekranlara dönecek olan Buse Varol’un kızı Eliz resmen kocaman oldu! Öyle ki, Buse Varol’un minik kızı Eliz’i görenler Survivor şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı’na benzetildi! Annesinin birebir kopyası olan Buse Varol’un kızı Eliz Tektaş’ı görenler ise “Alişan iki güzel bayanla uğraşmaktan yorulmuyor mu be” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

Şubat ayında boşanma kararı aldıkları yönünde iddialarla gündeme gelen Buse Varol ve Alişan, hayranlarının şok içerisinde kalmasına neden olmuşlardı. Buse Varol’un kızının doğum gününü tek başına kutlamıştı. Alişan ise Buse Varol yerine kızının doğum gününü ailesiyle kutlamıştı. Buse Varol’un kısa bir süre önce kızını paylaşması ise herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Eyl 2022 - 15:02 Ankara- Yaşam

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Buse Varol’un Kızı Eliz’i Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Survivor Nisa Olmuş!” Annesinin Kopyası Gibi… “Alişan Bey İki Güzel Kadınla Uğraşmaktan Yorulur!” mask
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