Masterchef Mehmet Şef’e Acun Ilıcalı’dan Bomba Zam! Somer Şef ve Danilo Şef Sinir Krizleri Geçirecek; 60 Bin Lira Aldıkları Konuşuluyordu…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında oynanan ödül oyununda kazanan takım Kırmızılar olmuştu. Daha sonra ise yedek yarışmacılar büyük bir savaşa girmiş ve Şule ana kadroya giren isim olmuştu. Mehmet Yalçınkaya’nın emeklerinin farkında olan Acun Ilıcalı’dan ise bomba bir zam geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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