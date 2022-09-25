Masterchef Mehmet Şef’e Acun Ilıcalı’dan Bomba Zam! Somer Şef ve Danilo Şef Sinir Krizleri Geçirecek; 60 Bin Lira Aldıkları Konuşuluyordu…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te çok sevilen jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya’ya Acun Ilıcalı’dan bomba bir zam geldi! Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın sinir krizleri geçireceğine dair yorumlarda arka arkaya geldi! İşte 60 bin lira aldıkları konuşulan Mehmet Yalçınkaya’nın yeni zammı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında oynanan ödül oyununda kazanan takım Kırmızılar olmuştu. Daha sonra ise yedek yarışmacılar büyük bir savaşa girmiş ve Şule ana kadroya giren isim olmuştu. Mehmet Yalçınkaya’nın emeklerinin farkında olan Acun Ilıcalı’dan ise bomba bir zam geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.