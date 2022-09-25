Zeynep Bastık Yatak Odasında İç Çamaşırlı Pozuyla Şoke Etti! “Boşanmak Sana Yaradı!” Loş Ortamda Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Tolga Akış’la geçtiğimiz yıl Temmuz’da evlenen Zeynep Bastık, Haziran 2022’de boşanma kararı almıştı. 1 yıl kadar evli olmayan Zeynep Bastık ve Tolga Akış, anlaşmalı olarak boşanma kararı almışlardı. Öyle ki, boşanma açıklamalarında birbirlerini çok sevdiklerine dair yorumlarda bulunan Zeynep Bastık ve Tolga Akış’a “O zaman boşanmayın” yorumlarını almışlardı. Şimdiyse Zeynep Bastık’tan yürekleri hop hop hoplatacak bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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