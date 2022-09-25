- 25 Eyl 2022 - 16:28 G: 25 Eyl 2022 - 17:05

Zeynep Bastık Yatak Odasında İç Çamaşırlı Pozuyla Şoke Etti! “Boşanmak Sana Yaradı!” Loş Ortamda Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, yatak odası pozuyla iç çamaşırlarını gösteren bir paylaşımda bulundu! “Boşanmak sana çok yaradı” yorumlarını alan Zeynep Bastık, loş ortamdaki pozlarıyla herkesi şoke etti! İşte Zeynep Bastık’tan gelen bomba paylaşım…

Tolga Akış’la geçtiğimiz yıl Temmuz’da evlenen Zeynep Bastık, Haziran 2022’de boşanma kararı almıştı. 1 yıl kadar evli olmayan Zeynep Bastık ve Tolga Akış, anlaşmalı olarak boşanma kararı almışlardı. Öyle ki, boşanma açıklamalarında birbirlerini çok sevdiklerine dair yorumlarda bulunan Zeynep Bastık ve Tolga Akış’a “O zaman boşanmayın” yorumlarını almışlardı. Şimdiyse Zeynep Bastık’tan yürekleri hop hop hoplatacak bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Eyl 2022 - 16:28 Ankara- Yaşam

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