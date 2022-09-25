- 25 Eyl 2022 - 17:57 G: 25 Eyl 2022 - 18:43

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Simsiyah Mayosuyla Ortalığı Salladı! “Demir Yaman Bu Halini Görse Şok Olur!” Sosyal Medya Alev Alev Yandı…

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Züleyha karakteriyle ününe ün katan Hilal Altınbilek, simsiyah mayosuyla öyle bir paylaşımda bulundu ki, ortalık resmen sallandı! Hayranlarından “Demir Yaman bu halini görürse şok olur” yorumlarını alan Hilal Altınbilek, sosyal medyayı alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Dizinin ekranlara veda etmesiyle birlikte başka bir projede yer alacak olan Hilal Altınbilek’in nasıl bir projede yer alacağı merak konusu olmuştu. Züleyha karakteriyle yıllardır sevenlerinin karşısına çıkan Hilal Altınbilek’in yoğun çalışma öncesinde çıkmış olduğu tatilden verdiği kareler bir bakanı bir daha baktırdı! Peki, Hilal Altınbilek nasıl bir paylaşımda bulundu?

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25 Eyl 2022 - 17:57 Ankara- Yaşam

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