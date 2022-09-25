Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Simsiyah Mayosuyla Ortalığı Salladı! “Demir Yaman Bu Halini Görse Şok Olur!” Sosyal Medya Alev Alev Yandı…
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Züleyha karakteriyle ününe ün katan Hilal Altınbilek, simsiyah mayosuyla öyle bir paylaşımda bulundu ki, ortalık resmen sallandı! Hayranlarından “Demir Yaman bu halini görürse şok olur” yorumlarını alan Hilal Altınbilek, sosyal medyayı alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Dizinin ekranlara veda etmesiyle birlikte başka bir projede yer alacak olan Hilal Altınbilek’in nasıl bir projede yer alacağı merak konusu olmuştu. Züleyha karakteriyle yıllardır sevenlerinin karşısına çıkan Hilal Altınbilek’in yoğun çalışma öncesinde çıkmış olduğu tatilden verdiği kareler bir bakanı bir daha baktırdı! Peki, Hilal Altınbilek nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.