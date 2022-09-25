- 25 Eyl 2022 - 21:49

Yalı Çapkını Dizisinin Sonunda Neler Olduğunu Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz! Gözyaşlarınıza Boğulacaksınız; Yüreğiniz Bu Acıya Doyamayacak! Öyle Bir Şey Olacak Ki…

STAR TV ekranlarının iddialı dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nın finali ortaya çıktı! Sonunda neler olduğunu duyunca hayatınızın şokunu yaşayacak; aklınızı yitireceksiniz! Sosyal medyayı sallayan bu final, yüreğinizi acıyla dolduracak! Olaylar silsilesinin sonunda olanlar herkesi şok etti! Peki, Yalı Çapkını dizisi nasıl bitecek?

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, reyting rekorları kırdı. Daha ilk bölümüyle Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecralarında olay üzerine olay yaratan Yalı Çapkını dizisi, hem çok beğenildi hem de çok eleştirildi! Peki, Yalı Çapkını dizisinin finalinde neler olacak?

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25 Eyl 2022 - 21:49 Ankara- Yaşam

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