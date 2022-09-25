Yalı Çapkını Dizisinin Sonunda Neler Olduğunu Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz! Gözyaşlarınıza Boğulacaksınız; Yüreğiniz Bu Acıya Doyamayacak! Öyle Bir Şey Olacak Ki…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, reyting rekorları kırdı. Daha ilk bölümüyle Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecralarında olay üzerine olay yaratan Yalı Çapkını dizisi, hem çok beğenildi hem de çok eleştirildi! Peki, Yalı Çapkını dizisinin finalinde neler olacak?

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