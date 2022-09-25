Masterchef Büşra’nın Sevgilisini Görenler Donup Kaldı! O Detay Gözlerden Kaçmadı; “Evlilik Ne Zaman” Yorumları Arka Arkaya! Meğer Büşra Zambak…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmada fırtınalar estiren Büşra Zambak ise yine şefleri etkilemeyi başarmıştı. Yapmış olduğu her yemekte izini bırakan Büşra Zamabak’ın özel hayatı ise hayranları tarafından büyük bir merak konusu oldu! Peki, Masterchef’in güzel ismi Büşra Zambak’ın sevgilisi kim?

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