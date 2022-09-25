Masterchef Büşra’nın Sevgilisini Görenler Donup Kaldı! O Detay Gözlerden Kaçmadı; “Evlilik Ne Zaman” Yorumları Arka Arkaya! Meğer Büşra Zambak…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te iddialı yarışmacılar arasında bulunan Büşra Zambak’ın sevgilisini görenler şok içerisinde donup kaldı! Gözlerden ise o detay kaçmadı! Sevenlerinden “Evlilik ne zaman” yorumlarını alan Büşra Zambak, kısa sürede konuşulanlar arasında yerini aldı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmada fırtınalar estiren Büşra Zambak ise yine şefleri etkilemeyi başarmıştı. Yapmış olduğu her yemekte izini bırakan Büşra Zamabak’ın özel hayatı ise hayranları tarafından büyük bir merak konusu oldu! Peki, Masterchef’in güzel ismi Büşra Zambak’ın sevgilisi kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.