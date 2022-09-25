- 25 Eyl 2022 - 21:50

Hande Erçel Ölüm Sessizliğini Bozdu! İlk Kez O İsimle Paylaşım Yaptı; Yeğeni Mavi’nin Kanser Olduğunun Öğrenilmesinden Sonra… Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in ölüm sessizliğini bozması hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İlk kez o isimle paylaşım yapan Hande Erçel, yeğeni Mavi’nin kanser olduğunun öğrenilmesinden sonra görenlerin şok içerisinde kalmasına neden olan bir kare paylaştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le sevgili olmuştu. 1 yıl kadar aşk yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sessiz sedasız bir ayrılık sürecine girmiş ve bir daha bir araya gelmemişlerdi. Ayrılık kararından 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la bir araya gelen Hande Erçel, sevenlerini şoke etmişti. Peki, neler oluyor?

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25 Eyl 2022 - 21:50 Ankara- Yaşam

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