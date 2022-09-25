Hande Erçel Ölüm Sessizliğini Bozdu! İlk Kez O İsimle Paylaşım Yaptı; Yeğeni Mavi’nin Kanser Olduğunun Öğrenilmesinden Sonra… Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le sevgili olmuştu. 1 yıl kadar aşk yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sessiz sedasız bir ayrılık sürecine girmiş ve bir daha bir araya gelmemişlerdi. Ayrılık kararından 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la bir araya gelen Hande Erçel, sevenlerini şoke etmişti. Peki, neler oluyor?

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