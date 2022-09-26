Altın Yatırımcısına FİNAL Haber! 26 Eylül Altın Fiyatları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı; Kuyumcular Kapılarına Kilit Vuracak! Tek Bir Gram Altın…

Altının güncel konuma gelmesinde çok büyük etkisi olan FED, federal fonlama faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00 - 3,25 aralığına yükselmişti. Altında bu yükseliş oranından doğrudan etkilenmişti. FED üyeleri, yılsonunda faiz oranının 4,4 olabileceğine dair yorumlarda bulunmuştu. Altının düşüş yönünde baskı almasına neden olan FED’in son kararı, 1000 liradan çakılma yaşatmıştı. Peki, 26 Eylül itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?

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