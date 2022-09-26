Altın Yatırımcısına FİNAL Haber! 26 Eylül Altın Fiyatları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı; Kuyumcular Kapılarına Kilit Vuracak! Tek Bir Gram Altın…
Altın fiyatları, çakılmaya devam ediyor! Yatırımcısına gelen son dakika haberi ise korkulanı yaşattı. 26 Eylül altın fiyatları hakkında araştırma yapanlar ise fiyatları görünce; 8,9 şiddetinde depremi yaşadı! Kuyumcuların artık kapılarına kilitleri vuracağı da güncel altın fiyatlarından sonra yorumlandı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altının güncel konuma gelmesinde çok büyük etkisi olan FED, federal fonlama faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00 - 3,25 aralığına yükselmişti. Altında bu yükseliş oranından doğrudan etkilenmişti. FED üyeleri, yılsonunda faiz oranının 4,4 olabileceğine dair yorumlarda bulunmuştu. Altının düşüş yönünde baskı almasına neden olan FED’in son kararı, 1000 liradan çakılma yaşatmıştı. Peki, 26 Eylül itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.