- 26 Eyl 2022 - 23:59

Altın Yatırımcısına FİNAL Haber! 26 Eylül Altın Fiyatları 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı; Kuyumcular Kapılarına Kilit Vuracak! Tek Bir Gram Altın…

Altın fiyatları, çakılmaya devam ediyor! Yatırımcısına gelen son dakika haberi ise korkulanı yaşattı. 26 Eylül altın fiyatları hakkında araştırma yapanlar ise fiyatları görünce; 8,9 şiddetinde depremi yaşadı! Kuyumcuların artık kapılarına kilitleri vuracağı da güncel altın fiyatlarından sonra yorumlandı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının güncel konuma gelmesinde çok büyük etkisi olan FED, federal fonlama faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00 - 3,25 aralığına yükselmişti. Altında bu yükseliş oranından doğrudan etkilenmişti. FED üyeleri, yılsonunda faiz oranının 4,4 olabileceğine dair yorumlarda bulunmuştu. Altının düşüş yönünde baskı almasına neden olan FED’in son kararı, 1000 liradan çakılma yaşatmıştı. Peki, 26 Eylül itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?

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26 Eyl 2022 - 23:59 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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