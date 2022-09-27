Masterchef’ten Elenen Vural’a Somer Şef Piyangosu Vurdu! “Emeklerin Çöp Olmayacak!” Dedi; Uçak Biletini Çoktan Aldı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten elenen isim Vural olmuştu! Somer Şef ise Vural’a hayatının teklifini sundu ve ellerinden tuttu! “Emeklerin çöp olmayacak” diyen Somer Şef, yarışmacının 40 bin liralık uçak biletini aldı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Haftanın eleme adayları olan Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Burak, Vural ve Atike kıyasıya mücadele vermişti. Şeflerin vermiş olduğu bulgurla Çağatay, Atike ve Burak en iyi yemekleri yapan isimler olmuştu. İkinci turda ise Fatma Nur, Görkem ve Vural kıyasıya mücadele vermiş ama Mehmet Şef’in yemeğini az başarılı yapan isim Vural olmuş ve hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Peki, Vural’a Somer Şef’ten nasıl bir teklif geldi?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.