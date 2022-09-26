Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal’ın Evliliği “Yalan Çıktı!” Sosyal Medya Sallanıyor; “Flaş TV Oyunculuğu!” Yorumlar Patlak Verdi...
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimleri aşk dedikodularına karışan Sude Burcu ve Mert Öcal hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı! Yalan bir evlilik teklifi yapıldığı hatta konu hakkında “Flaş TV oyunculuğu” yorumları arka arkaya geldi! Sosyal medyayı sallayan ikili, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği ve “Dünyanın en zor yarışması” olarak bilinen Survivor yarışmasının ilk bölümlerinde Nisa Bölükbaşı bomba bir iddia ortaya atmıştı. Bölükbaşı’nın iddialarına göre Mert Öcal, en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla birlikteydi ama hayatında Sude Burcu’da vardı! Sude Burcu ve Mert Öcal’ın yasak aşk yaşadığına dair iddialar ortalığı kasıp kavurmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.