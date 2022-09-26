Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal’ın Evliliği “Yalan Çıktı!” Sosyal Medya Sallanıyor; “Flaş TV Oyunculuğu!” Yorumlar Patlak Verdi...

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği ve “Dünyanın en zor yarışması” olarak bilinen Survivor yarışmasının ilk bölümlerinde Nisa Bölükbaşı bomba bir iddia ortaya atmıştı. Bölükbaşı’nın iddialarına göre Mert Öcal, en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla birlikteydi ama hayatında Sude Burcu’da vardı! Sude Burcu ve Mert Öcal’ın yasak aşk yaşadığına dair iddialar ortalığı kasıp kavurmuştu. Peki, neler oluyor?

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