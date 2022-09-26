Ebru Gündeş’in Evlenme Teklifinin Detayları Tek Tek Ortaya Çıktı! Gözyaşlarına Boğulmuştu; Perde Arkası Şok Etti! “Nereden Buluyorsunuz Bu Kadar Parayı!”

2010 yılında büyük bir aşk yaşadığı Reza Zarrab’la evlenen Ebru Gündeş, 10 yıl kadar evlilik süreci yaşamışlardı. Geçtiğimiz yıl çıkan ihanet ve aldatma iddialarından hemen sonra Ebru Gündeş, ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı. Gündeş’in ismi boşanma sonrasında birçok isimle anılmıştı ama tüm iddialar yalanlanmıştı. Rassan Khoshnaw’la yaşadığı aşkı da yalanlayan Ebru Gündeş’in evlilik teklifi alması her şeyi açık etti! Peki, neler oluyor?

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