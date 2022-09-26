Ebru Gündeş’in Evlenme Teklifinin Detayları Tek Tek Ortaya Çıktı! Gözyaşlarına Boğulmuştu; Perde Arkası Şok Etti! “Nereden Buluyorsunuz Bu Kadar Parayı!”
Yaparım Bilirsin, Çingenem gibi unutulmaz şarkıların ismi olan Ebru Gündeş, geçtiğimiz gece unutulmaz bir evlenme teklifi almıştı. İranlı iş insanı Rassan Khoshnaw’un yapmış olduğu evlilik teklifinin detayları tek tek ortaya çıkınca ağızlar açık kaldı! Gözyaşları içerisinde “Evet” dediği iddia edilen Ebru Gündeş’in aldığı evlilik teklifinin detayları ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
2010 yılında büyük bir aşk yaşadığı Reza Zarrab’la evlenen Ebru Gündeş, 10 yıl kadar evlilik süreci yaşamışlardı. Geçtiğimiz yıl çıkan ihanet ve aldatma iddialarından hemen sonra Ebru Gündeş, ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı. Gündeş’in ismi boşanma sonrasında birçok isimle anılmıştı ama tüm iddialar yalanlanmıştı. Rassan Khoshnaw’la yaşadığı aşkı da yalanlayan Ebru Gündeş’in evlilik teklifi alması her şeyi açık etti! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.