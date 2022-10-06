Gönül Dağı’nın Dilek’i Yine Yaptı Yağacağını! Olay Olan Kıyafeti Başları Döndürdü; Nefesleri Kesti! “Taner Bu Hallerini Göremeden Gittin!”
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, yine yaptı yapacağını! Olay olan bir kıyafet giyen Gülsim Ali İlhan, başları döndürdü, nefesleri kesti! Sevenlerinden “Taner bu hallerini göremeden gittin!” yorumlarını alan İlhan, güzelliğini yine konuşturdu…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan Gülsim Ali İlhan, sevenlerini şok içerisinde bıraktı! Ekranlara veda ettikten sonra sosyal medyayı daha aktif bir biçimde kullanan İlhan, araba pozlarıyla bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.