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06 Eki 2022 - 17:11

Gönül Dağı’nın Dilek’i Yine Yaptı Yağacağını! Olay Olan Kıyafeti Başları Döndürdü; Nefesleri Kesti! “Taner Bu Hallerini Göremeden Gittin!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, yine yaptı yapacağını! Olay olan bir kıyafet giyen Gülsim Ali İlhan, başları döndürdü, nefesleri kesti! Sevenlerinden “Taner bu hallerini göremeden gittin!” yorumlarını alan İlhan, güzelliğini yine konuşturdu…