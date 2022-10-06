- 06 Eki 2022 - 17:11 G: 06 Eki 2022 - 17:38

Gönül Dağı’nın Dilek’i Yine Yaptı Yağacağını! Olay Olan Kıyafeti Başları Döndürdü; Nefesleri Kesti! “Taner Bu Hallerini Göremeden Gittin!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, yine yaptı yapacağını! Olay olan bir kıyafet giyen Gülsim Ali İlhan, başları döndürdü, nefesleri kesti! Sevenlerinden “Taner bu hallerini göremeden gittin!” yorumlarını alan İlhan, güzelliğini yine konuşturdu…

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan Gülsim Ali İlhan, sevenlerini şok içerisinde bıraktı! Ekranlara veda ettikten sonra sosyal medyayı daha aktif bir biçimde kullanan İlhan, araba pozlarıyla bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilenler…

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06 Eki 2022 - 17:11 Ankara- Yaşam

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