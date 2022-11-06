Sosyal Medya Bağımlısı Olan Burçlar Hangisidir? Konuşurken Yüzüne Bile Bakmazlar! İşte Instagram’dan Çıkıp Twitter’a Giren Burçlar…
Her burcun bağımlılığa olan yatkınlığı aynı olmuyor. Aynı şekilde bağımlılığa yatkın olan burçların bağımlılık gösterdiği alanlar da birbirini tutmayabiliyor. Bu nedenle burçlardan burçlara göre değişen bağımlılık alanları farklı şekilde kendilerini var ediyor. Sizde sosyal medya bağımlısı burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun bağımlılığa olan yatkınlığı aynı olmuyor. Aynı şekilde bağımlılığa yatkın olan burçların bağımlılık gösterdiği alanlar da birbirini tutmayabiliyor. Bu nedenle burçlardan burçlara göre değişen bağımlılık alanları farklı şekilde kendilerini var ediyor. Örneğin bazı burçların bağımlılığı teknolojik aletlere iken; bazı burçların bağımlılıkları sadece teknoloji aletlerine değil, aynı zamanda teknolojinin getirdiği sosyal medyaya da oluyor! Peki, hangi burç sosyal medya bağımlısıdır? İşte Instagram’dan çıkıp Twitter’a giren burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
06 Kas 2022 - 23:22 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.