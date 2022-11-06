Sosyal Medya Bağımlısı Olan Burçlar Hangisidir? Konuşurken Yüzüne Bile Bakmazlar! İşte Instagram’dan Çıkıp Twitter’a Giren Burçlar…

Her burcun bağımlılığa olan yatkınlığı aynı olmuyor. Aynı şekilde bağımlılığa yatkın olan burçların bağımlılık gösterdiği alanlar da birbirini tutmayabiliyor. Bu nedenle burçlardan burçlara göre değişen bağımlılık alanları farklı şekilde kendilerini var ediyor. Örneğin bazı burçların bağımlılığı teknolojik aletlere iken; bazı burçların bağımlılıkları sadece teknoloji aletlerine değil, aynı zamanda teknolojinin getirdiği sosyal medyaya da oluyor! Peki, hangi burç sosyal medya bağımlısıdır? İşte Instagram’dan çıkıp Twitter’a giren burçlar…

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