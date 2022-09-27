Gönül Dağı Dizisinden Yürekleri Yakan Haber! Dilek’ten Sonra Gözlerde Yaş Kalmamıştı… Çiritçi Abdullah ve Veysel…
TRT1 ekranlarının fenomen yapımı olan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz gün bir yeni bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Seyircisi ile birbirinden duygusal olayları paylaşan Gönül Dağı dizisi, bu kez güldürmek yerine ağlattı. Öte yandan Gönül Dağı dizisinin son bölümüne özellikle o iki sahne damga vurdu! İşte detaylar...
TRT1 ekranlarının fenomen yapımı olan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz gün bir yeni bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Seyircisi ile birbirinden duygusal olayları paylaşan Gönül Dağı dizisi, bu kez güldürmek yerine ağlattı. Öte yandan Gönül Dağı dizisinin son bölümüne özellikle o iki sahne damga vurdu! Peki, Gönül Dağı dizisinin son bölümünde ne oldu? Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
27 Eyl 2022 - 01:17 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.