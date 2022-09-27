Gönül Dağı Dizisinden Yürekleri Yakan Haber! Dilek’ten Sonra Gözlerde Yaş Kalmamıştı… Çiritçi Abdullah ve Veysel…

TRT1 ekranlarının fenomen yapımı olan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz gün bir yeni bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Seyircisi ile birbirinden duygusal olayları paylaşan Gönül Dağı dizisi, bu kez güldürmek yerine ağlattı. Öte yandan Gönül Dağı dizisinin son bölümüne özellikle o iki sahne damga vurdu! Peki, Gönül Dağı dizisinin son bölümünde ne oldu? Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…